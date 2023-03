Usa: Utah, genitori dovranno dare approvazione per consentire a minori di usare social network

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano dello Utah, Spencer Cox, ha firmato due proposte di legge che impongono ai social network di chiedere l’approvazione dei genitori per consentire ai minori di utilizzare i propri servizi. Le due proposte, con iniziative analoghe che sono già state presentate in almeno altri quattro Stati, impongono alle piattaforme social di prendere provvedimenti per verificare l’età degli utenti che usufruiscono del servizio, chiedendo l’approvazione dei genitori per consentire a ragazzi e ragazze che non hanno raggiunto la maggiore età di creare un proprio profilo. Le norme proibiscono anche alle piattaforme di mostrare spot pubblicitari ai minori, i cui nomi non appariranno nelle barre di ricerca e le cui informazioni personali non potranno essere raccolte o vendute a società specializzate nella rivendita di dati personali a scopi commerciali. Le proposte stabiliscono anche un “coprifuoco” per l’utilizzo dei social network da parte dei minori, tra le 22:30 e le 6:30 della mattina successiva. (Was)