Ucraina: segretario Difesa Usa, visita Xi a Mosca manda messaggio preoccupante

- La recente visita in Russia del presidente cinese, Xi Jinping, è motivo di preoccupazione negli Stati Uniti. Lo ha detto il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, durante una audizione davanti alla sottocommissione della Camera dei rappresentanti per le Appropriazioni. “Il fatto che Xi sia andato a Mosca, e che vi sia rimasto per un paio di giorni, manda un messaggio preoccupante relativamente al sostegno cinese alla Russia, nel quadro della guerra in Ucraina”, ha detto, aggiungendo che eventuali aiuti militari da Pechino a Mosca (che al momento restano solo una eventualità) finirebbero con il “prolungare il conflitto, e potenzialmente estenderlo anche ad altri Paesi”. (Was)