Mauritania: Minniti (Med-Or), aiuteremo giovani a studiare in Italia con borse di studio

- L’idea di Med-Or è “aiutare la Mauritania, le sue ragazze e i suoi ragazzi, a studiare in Italia con borse di studio della Fondazione, con il solo vincolo che poi tornino nel loro Pase, perché non vogliamo rubare cervelli ma contribuire a costruire le classi dirigenti di questo Paese”. Lo ha detto Marco Minniti, presidente della Fondazione Med-Or, intervenendo all’iniziativa "Nouakchott Capitale culturale del mondo islamico 2023. Una magia araba tra passato e futuro", organizzata al Maxxi di Roma dalla Fondazione Med-Or, in collaborazione con il ministero della Cultura della Mauritania e l’ambasciata della Mauritania in Italia. “L’idea di collaborare con questo Paese è per la Fondazione un elemento di particolare orgoglio”, ha aggiunto Minniti. (Rin)