Trasporti: Rixi (Lega), accordo Ue su combustibili rinnovabili premia pragmatismo Mit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo raggiunto a Bruxelles sui combustibili rinnovabili e a basso tenore per il comparto marittimo "rappresenta un concreto passo avanti. Un premio all'impegno pragmatico del Mit e del ministro Salvini per la sostenibilità". Lo dice in una nota il deputato della Lega e vice ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, secondo cui "il buonsenso ha avuto la meglio con un criterio che mette tutti d'accordo preservando le peculiarità dei grandi Paesi marittimi, tra cui il nostro, con un accordo di compromesso che riceve una delle proposte principali del pacchetto Fit for 55 al fine di stimolare nello shipping l'utilizzo di carburanti alternativi e a basso contenuto di carbonio", conclude.(Rin)