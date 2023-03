Migranti: Michel, a Consiglio europeo sostegno per tempi di lavoro più veloci, monitoreremo progressi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Consiglio europeo di Bruxelles, gli Stati membri hanno espresso "sostegno e approvazione per il modo in cui è stato accelerato il lavoro" sul tema e, in particolare, "sull'aspetto esterno della questione migratoria". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel corso della conferenza stampa che ha chiuso il primo giorno del vertice di Bruxelles. "C'è stato molto sostegno e approvazione per il modo in cui è stato accelerato il lavoro, in particolare sull'aspetto esterno della questione migratoria, con una certa quantità di informazioni molto concrete e operative che sono state condivise" dalla Commissione, ha detto. Inoltre, ha spiegato Michel, i leader europei hanno deciso di fare "un punto della situazione a giugno, per poter monitorare i progressi compiuti su questo tema, senza riaprire il dibattito strategico già discusso nel Consiglio di febbraio". (Beb)