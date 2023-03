Migranti: Usa e Canada verso accordo per respingere richiedenti asilo alla frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Stati Uniti e Canada hanno raggiunto un accordo che consentirà ai due Paesi che respingere i richiedenti asilo alla frontiera, alla luce dell’incremento che ha interessato i flussi migratori nell’emisfero occidentale negli ultimi mesi. Fonti anonime hanno confermato al “New York Times” che l’intesa sarà annunciata domani, nel quadro della visita ad Ottawa del presidente Usa, Joe Biden. L’accordo, il cui annuncio ufficiale dovrebbe arrivare al termine di un bilaterale tra Biden e il primo ministro canadese, Justin Trudeau, consentirà alle autorità di Ottawa di respingere i migranti in arrivo al varco di Roxham Road, nello Stato di New York. In cambio, secondo le fonti, il Canada avrebbe acconsentito ad avviare un programma per l’accoglienza di 15 mila rifugiati in fuga da conflitti, persecuzioni e povertà dai Paesi dell’America Latina e dell’America centrale, mitigando così la pressione registrata negli ultimi mesi ai varchi di frontiera tra Stati Uniti e Messico. Biden è attualmente in viaggio verso il Canada, dove arriverà stasera e dove ha in programma, oltre al bilaterale con Trudeau, anche un intervento al parlamento di Ottawa. (Was)