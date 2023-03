Auto: Von der Leyen, fiduciosa per soluzione con Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le trattative fra il vicepresidente della Commissione Ue, Frans Timmermans e il ministero dei Trasporti tedesco, in merito allo stop all'immatricolazione di veicoli a motori termici nel 2035. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso della conferenza finale della prima giornata del Consiglio europeo di Bruxelles. "Le trattative stanno procedendo. C'è la volontà da entrambe le parti per risolvere questo argomento e di risolverlo nell'ambito dell'accordo provvisorio che è stato trovato tra Consiglio e Parlamento", ha detto. "Naturalmente, questo include l'ambito dell'accordo sulla neutralità tecnologica", ha aggiunto. "Voglio solo dire che il tempo è essenziale in questo caso, perché è un dossier importante nel nostro pacchetto Fit for 55. Quindi, intensifichiamo i colloqui e sono fiduciosa che presto troveremo una buona soluzione", ha concluso. (Beb)