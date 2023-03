Usa: Camera non raggiunge soglia necessaria per bloccare veto di Biden su investimenti Esg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti non è riuscita a bloccare il veto recentemente emesso dal presidente Usa, Joe Biden, per bloccare una proposta di legge tesa a cancellare una norma che impone ai fondi pensione di considerare fattori Esg al momento di decidere come investire i fondi dei clienti. Durante il voto odierno, alla camera bassa del Congresso non è stata raggiunta la soglia dei due terzi necessaria per bloccare il veto presidenziale, che ha a sua volta bloccato l’iniziativa lanciata dai repubblicani. (Was)