Energia: Von der Leyen, solo tecnologie strategiche avranno accesso a vantaggi e benefici

- Spetta a ogni Stato membro scegliere il proprio mix energetico per la transizione, e il nucleare può svolgere un ruolo negli sforzi europeo verso la decarbonizzazione. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso della conferenza finale della prima giornata del Consiglio europeo di Bruxelles. "Con il Net-Zero Act, un'ampia serie di tecnologie a zero emissioni, tra cui il nucleare all'avanguardia, ha accesso ad alcune regole semplificate. Ma sono solo le tecnologie che riteniamo strategiche per il futuro, come ad esempio i pannelli solari, le batterie e gli elettrolizzatori, che hanno accesso a tutti i vantaggi e benefici", ha detto. "Il nucleare all'avanguardia è presente in alcuni campi specifici, ma non in tutti", ha concluso. (Beb)