Francia: Darmanin, feriti 123 agenti di polizia, 80 persone fermate

- E' di 123 fra gendarmi e agenti di polizia rimasti feriti in Francia nella nona giornata di proteste a livello nazionale contro la riforma delle pensioni. E' quanto riferito su Twitter dal ministro dell'Interno Gerald Darmanin, secondo cui 80 persone sono state fermate in seguito agli scontri con le forze dell'ordine. Il ministro ha aggiunto che si recherà in serata alla questura di Parigi per "monitorare la situazione e ringraziare gli agenti". (Frp)