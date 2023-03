San Siro: De Chirico, progetto va avanti per Sala ma non per la sua maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il sindaco il progetto sul nuovo stadio che Gerry Cardinale vorrebbe realizzare nell'area "La Maura" "va avanti ma non per la sua maggioranza innanzitutto, perché dopo le sue dichiarazioni alcuni consiglieri del Pd hanno mandato un comunicato disconoscendo ciò che è stato detto. Io invito, hanno raccolto le firme in aula oggi a Palazzo Marino, a chiedere un Consiglio straordinario sul tema del nuovo stadio. Io sono contro la cementificazione del Parco Sud anche perché in quel fazzoletto di terreno sicuramente non può essere costruito un impianto moderno con tutto quello che gli sta intorno". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Alessandro De Chirco, a margine del Consiglio Comunale in corso a Palazzo Marino, commentando la richiesta del sindaco di vedere il progetto pensato dal club Milan per la costruzione del nuovo stadio nell'area "La Maura". Io credo che l'area di San Siro "debba essere valorizzata, che il Meazza, seppur effettivamente importante per tutti i milanesi e anche per il sottoscritto, abbia bisogno di una nuova funzione. Non si può più riqualificare uno stadio che è vecchio, costruito nel '26 pensiamo all' impianto fognario che è degli anni '20 – ha continuato il capogruppo di Forza Italia - quasi 100 anni fa era stato pensato per uno stadio da 15 mila persone, oggi ce ne sono 70mila, sfido chiunque a dire che i bagni di San Siro siano accoglienti per non parlare dei sedili". De Chirico ha poi concluso sottolineando che "rischiamo di perdere i fondi destinati alla riqualificazione del quartiere, ma soprattutto di rimanere con un manufatto simbolo dell'incapacità decisionale del sindaco Sala, e della giunta targata Pd, che in quattro anni non ha portato nulla di concreto, anzi siamo nella nebbia".(Rem)