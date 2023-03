Carceri: Delmastro (Fd'I), assoluzione agenti Poggioreale smentisce strumentalizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi congratulo per l'assoluzione di tutti i 12 agenti della Polizia Penitenziaria nel processo cosiddetto 'cella zero' del carcere di Poggioreale. Non è irrilevante che gli agenti abbiano anche rinunciato alla prescrizione per avere una pronuncia nel merito che riabilita completamente loro, il loro operato e tutti gli agenti di Poggioreale". È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario di Stato alla Giustizia. "Le strumentalizzazioni di questi anni - aggiunge - hanno ferito la Polizia Penitenziaria, gli agenti e le famiglie degli agenti a cui va la mia solidarietà. Ora chi in questi anni ha strumentalizzato e polemizzato dovere finalmente arrendersi: la Polizia Penitenziaria opera nel pieno rispetto delle regole e della legalità."(Com)