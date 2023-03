Ucraina: Zelensky, passi compiuti da Ue, ma restano ritardi che non permettono di accelerare fine guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati compiuti “forti passi” da parte dei partner dell’Unione europea nel sostegno all’ucraina, ma restano ancora situazioni che purtroppo “non ci permettono di accelerare la liberazione dei territori, non ci permettono di accelerare la fine della guerra”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, nel suo messaggio serale. “Ho partecipato online alla riunione del Consiglio europeo, che si è tenuta a Bruxelles con la partecipazione dei leader di tutti gli Stati dell'UE e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. “Ho preso atto dei forti passi compiuti dai partner. Ma ha notato cose che, purtroppo, non ci permettono di accelerare la liberazione dei territori, non ci permettono di accelerare la fine della guerra. Sono certo che i partner abbiano ascoltato la posizione dell'Ucraina”, ha dichiarato Zelensky. Nel suo messaggio il presidente dell’Ucraina ha affermato di aver visitato la regione di Kherson. “Sono grato a tutti coloro che aiutano a ripristinare la normalità della vita dopo il male russo. A tutti coloro che, anche in zone così difficili, continuano a lavorare e a dare lavoro, a tutti coloro che aiutano i nostri soldati”, ha affermato il presidente ucraino.(Kiu)