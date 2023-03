© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in occasione del 79esimo anniversario dell'eccidio, partecipa alla cerimonia di omaggio ai martiri delle Fosse Ardeatine.Roma, Mausoleo Fosse Ardeatine - via Ardeatina, 174 (ore 9:45)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri inaugura il Centro Antiviolenza intitolato a "Palmina Martinelli".Roma, via dei Gozzadini, 38 (ore 12)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri incontra i responsabili della Rete Italiana Europe Direct, centri utilizzati dall'Ue per informare e coinvolgere i cittadini su progetti, iniziative e azioni prioritarie condotte della Commissione Europea e dal Parlamento Europeo.Roma, piazza del Campidoglio (ore 15:30) (segue) (Rer)