© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- – L'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia partecipa alla cerimonia di commemorazione in occasione del 79° Anniversario dell'Eccidio delle Fosse Ardeatine.Roma, Mausoleo Fosse Ardeatine, via Ardeatina, 174 (ore 9:30)- L'assessora alle Politiche della Sicurezza, Pari Opportunità e Attività Produttive, Monica Lucarelli, partecipa all'hackathon dal titolo "Io Conto" - Digitale e consapevolezza finanziaria si incontrano, un doppio evento ideato da ING Italia e Fondazione Mondo digitale in cui ragazzi e ragazze si mettono alla prova durante la Global Money Week, la campagna globale dedicata dal 20 al 26 marzo all'educazione finanziaria dei più giovani.Roma, Palazzo Valentini (ore 10)- L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, partecipa all'inaugurazione dell'edizione 2023 di "Libri Come".Roma, Auditorium Parco della Musica - Ennio Morricone, viale Pietro de Coubertin, 30 (ore 10:30)- L'assessora alle Politiche della Sicurezza, Pari Opportunità e Attività Produttive Monica Lucarelli inaugura il Centro Antiviolenza "Palmina Martinelli".Roma, via dei Gozzadini, 38 (ore 12) (segue) (Rer)