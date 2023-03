Usa: amministratore delegato TikTok in audizione al Congresso, deputati chiedono messa al bando piattaforma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base al programma, denominato “Project Texas”, la raccolta e l’accesso ai dati degli utenti statunitensi, insieme ad altre questioni ritenute strategiche come la moderazione e la revisione dei contenuti, saranno gestite dalla società TikTok US Data Security (Usds), fondata lo scorso luglio. Il consiglio di amministrazione sarà nominato da TikTok con il controllo del Comitato per gli investimenti esteri negli Stati Uniti (Cfius), l’ente federale incaricato della sorveglianza sull’influenza dei governi stranieri nel Paese attraverso gli investimenti, a cui i membri saranno tenuti a fare rapporto direttamente. L’aspetto tecnologico, inoltre, verrebbe gestito dalla divisione Cloud della società statunitense Oracle, che si occuperà del funzionamento del social network nel Paese, di fatto isolandolo dall’influenza di ByteDance. Le rassicurazioni dell’amministratore delegato in commissione, tuttavia, non sono bastate a sopire i dubbi dei deputati, che a livello bipartisan hanno espresso forti dubbi in merito alla veridicità delle sue affermazioni, e alla efficacia della strategia per mettere in sicurezza la privacy dei cittadini statunitensi. (segue) (Was)