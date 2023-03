Usa: amministratore delegato TikTok in audizione al Congresso, deputati chiedono messa al bando piattaforma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi dei deputati, a livello bipartisan, rendono sempre più incerto il futuro del social network negli Stati Uniti, dopo che le autorità regolamentari hanno recentemente vietato ai dipendenti pubblici di scaricare o utilizzare l’applicazione sui dispositivi elettronici di lavoro che sono messi a loro disposizione. Di recente, il governo federale ha anche chiesto ai fondatori cinesi di TikTok di disinvestire e vendere la propria quota all’interno della società, per evitare una messa al bando della piattaforma nel Paese. Anche il fatto che TikTok non sia disponibile in Cina non è bastato a sopire le preoccupazioni del Congresso, secondo il quale l’influenza del governo cinese sulle società attive nel Paese potrebbe comunque costringere ByteDance a collaborare su una serie di dossier, fornendo a Pechino informazioni e dati relativi agli utenti statunitensi. Lo stesso presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, ha dichiarato oggi di essere favorevole alla messa al bando della piattaforma. (Was)