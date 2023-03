Usa: crisi delle banche, Tesoro pronto ad intervenire nuovamente se necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tesoro degli Stati Uniti è pronto ad intervenire con ulteriori misure di emergenza a livello federale, se dovessero rilevarsi necessarie per fare fronte alla crisi causata nel comparto bancario dai recenti fallimenti di Silicon Valley Bank e Signature Bank. In una testimonianza scritta inviata alla sottocommissione per le Appropriazioni della Camera dei rappresentanti, la segretaria al Tesoro, Janet Yellen, ha ribadito che “abbiamo preso provvedimenti concreti per evitare che la crisi colpisse anche gli altri istituti di credito, e siamo pronti ad utilizzare nuovamente questi strumenti se necessario”. Misure che, a suo dire, hanno garantito finora la sicurezza dei depositi bancari dei cittadini statunitensi. (Was)