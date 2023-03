Mauritania-Italia: ministro Cultura Soueidatt, orgogliosi dei partenariati culturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Mauritania “è orgogliosa dei partenariati stretti con l’Italia anche dal punto di vista culturale. La nostra identità si basa sul rispetto delle culture, sull’ammirazione della storia umana congiunta. Abbiamo sempre cercato di entrare in contatto con gli intellettuali del mondo e per questo la nostra nazione è sempre stata un faro per la cultura”. Lo ha detto Mohamed Ould Soueidatt, ministro della Cultura, della gioventù, dello sport e dei rapporti con il Parlamento della Repubblica islamica della Mauritania, intervenendo all’iniziativa "Nouakchott Capitale culturale del mondo islamico 2023. Una magia araba tra passato e futuro", organizzata al Maxxi di Roma dalla Fondazione Med-Or, in collaborazione con il ministero della Cultura della Mauritania e l’ambasciata della Mauritania in Italia. La speranza, ha aggiunto, è quella di poter aiutare “la convivenza e la pace tra i popoli” e di “seminare la cultura dell’affetto tra tutti i popoli del mondo”. (Rin)