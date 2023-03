Mauritania: ministro Cultura Soueidatt, grazie all'Italia per decisione apertura ambasciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Mauritania “ringrazia l’Italia” per la decisione di aprire un’ambasciata a Nouakchott e iniziative come quella di oggi celebrano e festeggiano questa decisione e la scelta di Nouakchott come Capitale culturale del mondo islamico 2023. Lo ha detto Mohamed Ould Soueidatt, ministro della Cultura, della gioventù, dello sport e dei rapporti con il Parlamento della Repubblica islamica della Mauritania, intervenendo all’iniziativa "Nouakchott Capitale culturale del mondo islamico 2023. Una magia araba tra passato e futuro", organizzata al Maxxi di Roma dalla Fondazione Med-Or, in collaborazione con il ministero della Cultura della Mauritania e l’ambasciata della Mauritania in Italia. (Rin)