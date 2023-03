Ucraina: Pichetto, sostegno anche con cooperazione nella tutela ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Italia conferma il sostegno e la solidarietà all’Ucraina vittima dell’aggressione russa anche attraverso l’impegno a rafforzare la cooperazione nel settore della tutela ambientale”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto, nel corso di un incontro con il suo omologo ucraino Ruslan Strilets a margine della Conferenza sull’Acqua delle Nazioni Unite in corso a New York. Pichetto ha sottolineato, inoltre, che “il dicastero dell’Ambiente sta lavorando, assieme ai ministeri ucraini che hanno le competenze relative a energia e ambiente, per finalizzare l’accordo di cooperazione tecnica per l’assistenza e cooperazione nel settore ambientale nel quadro complessivo dell’impegno italiano a sostegno della ricostruzione dell’Ucraina”. (Res)