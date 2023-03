Francia: manifestazioni contro riforma pensioni, per i sindacati oltre tre milioni di partecipanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati circa un milione i partecipanti alla protesta che si è tenuta oggi in tutta al Francia contro al riforma delle pensioni secondo il ministero dell'Interno, che a Parigi ha contato 119 mila persone. Il sindacato della Cgt, invece, ne ha annunciati 3,5 milioni, di cui 800 mila nella capitale. Sono state circa 240 le iniziative di protesta nel Paese tra manifestazioni e punti di assembramento La Sncf, azienda del trasporto pubblico ferroviario, ha registrato una partecipazione allo sciopero tra i suoi dipendenti del 25 per cento a mezzogiorno, simile a quello nel gruppo energetico Edf, al 25,3 per cento. Il ministero dell'Istruzione ha annunciato 78 licei bloccati, contro i 48 registrati durante la mobilitazione del 7 marzo, e un tasso di adesione alle proteste da parte degli insegnanti del 23,22 per cento. (segue) (Frp)