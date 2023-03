Francia: manifestazioni contro riforma pensioni, per i sindacati oltre tre milioni di partecipanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime tensioni si sono verificate in mattinata. A Parigi un gruppo di manifestanti ha occupato i binari la stazione ferroviaria di Gare de Lyon, mentre un secondo ha ostacolato la strada d'accesso al terminal 1 dell'aeroporto Charles de Gaulle, costringendo i viaggiatori a scendere dalle macchine e raggiungere lo scalo a piedi. La violenza, però, è esplosa nel pomeriggio, soprattutto nel corteo di Parigi, dove è scoppiata una guerriglia urbana tra black bloc e forze dell'ordine che è durata per tutto il corteo, partito alle 14.00 da place de la Bastille in direzione del teatro dell'Opéra. Alcuni manifestanti hanno dato fuoco a spazzatura e chioschi di giornali, mentre altri se la sono presa con vetrine. Nella capitale un agente e un manifestante sono rimasti feriti. Scene simili anche a Lione (dove ci sono stati tre feriti), Lille, Nantes e Rennes. Secondo l'emittente televisiva "BfmTv", a Rouen una manifestante ha perso il pollice a causa di una granata stordente. (Frp)