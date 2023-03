Giustizia: Noi moderati, magistrati onorari ancora senza stipendio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' inconcepibile che non venga pagato chi svolge un lavoro delicato come fanno i magistrati onorari, su cui grava il 50 per cento delle sentenze italiane, il 90 per cento delle udienze monocratiche, la quasi totalità delle tutele, delle interdizioni e delle inabilitazioni e il 100 per cento delle convalide di espulsione degli immigrati clandestini". Lo sottolinea in una nota il gruppo di Noi moderati, che lo scorso 17 marzo ha presentato un'interpellanza al governo proprio su tale argomento, e su cui il governo aveva risposto parlando dell'impegno a risolvere immediatamente il problema. "Sono 1600 i magistrati onorari che dal mese prossimo non riceveranno lo stipendio", dicono ancora da Noi moderati che si appellano al ministro Nordio perché "il ministero della Giustizia emetta al più presto la circolare che permetterà di preparare la busta paga con lo stipendio e l'iscrizione alla previdenza ordinaria Inps che spetta ai lavoratori subordinati, in modo tale che i magistrati onorari potranno ricevere quanto di loro spettanza, visto che i fondi, 300 milioni di euro, sono già stati stanziati nella legge di bilancio. Siamo convinti che il ministero della Giustizia ottempererà al più presto, evitando che un contenzioso che potrebbe coinvolgere quasi 5 mila magistrati vada avanti, creando malcontento nella categoria", conclude la nota. (Com)