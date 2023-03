Imprese: Iren, nel 2022 investimenti record da 1,5 miliardi, +56 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 la multiutility Iren ha registrato degli investimenti record pari a circa 1,5 miliardi con un +56 per cento rispetto al 2021. Lo ha annunciato l'azienda durante il Consiglio di amministrazione. Una corsa che non si fermerà anche nei prossimi anni: in prospettiva, il Piano industriale 2030 prevede investimenti per 10,5 miliardi e 3.200 assunzioni. Un Piano che guarda anche all'ambiente con il raggiungimento di 3,6 Gw di capacità rinnovabile gestita. "L’aggiornamento del piano strategico al 2030 conferma ancora una volta l’attenzione di Iren verso i territori e verso i suoi stakeholder - ha affermato il presidente di Iren Luca Dal Fabbro -. Il contesto energetico ci spinge a progettare il futuro tenendo presente tre componenti strategiche fondamentali: la sicurezza energetica, la competitività e, chiaramente, la sostenibilità, motore di ogni nostra singola azione. (segue) (Rpi)