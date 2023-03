Abruzzo: D'Alfonso (Pd), sfido presidente Marsilio davanti a giurì su vicenda Izs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Conferenza delle Regioni "non vengono attribuiti fondi ma si provvede semplicemente ad una rilettura dei finanziamenti concessi dai ministeri. Marsilio è stato colto di sorpresa lo scorso 12 ottobre quando è stata data la notizia sulla stampa abruzzese della concessione dei fondi per l'Izs grazie al mio attivismo, e adesso ci viene a dire che quei fondi li ha ottenuti lui a Roma, come se noi fossimo dei marziani che non conoscono le procedure. Su questo lo sfido davanti ad un giurì d'onore: chiamiamo i presidenti degli ordini professionali abruzzesi e vediamo se le risorse sono state originate il 12 ottobre scorso o se insorgono in corrispondenza del suo comunicato stampa". Il deputato del Partito democratico Luciano D'Alfonso sfida apertamente il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio sulla vicenda dei 57 milioni destinati dal Ministero della Salute all'Istituto zooprofilattico (Izs) di Teramo. (segue) (Com)