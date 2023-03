Abruzzo: D'Alfonso (Pd), sfido presidente Marsilio davanti a giurì su vicenda Izs (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso parlamentare spiega: "La scelta della giunta regionale da me guidata di finanziare l'Izs con 35 milioni nel 2017 è la scelta che andava fatta. Io chiedo al presidente in scadenza Marsilio di determinare un solo risultato che ha visto il suo attivismo dall'inizio alla fine durante questi lunghissimi quattro anni. Non ce n'è uno. Noi in 54 mesi di legislatura regionale abbiamo portato alla provincia di Teramo oltre 800 milioni di euro, ad esempio il quarto lotto della Teramo-mare, tutta la copertura finanziaria riguardante la depurazione, le risorse per la viabilità nella Val Fino, i fondi per la fortezza di Civitella del Tronto. L'Istituto zooprofilattico, al pari dell'ex manicomio, è uno dei frutti più importanti della riqualificazione del capoluogo di quella provincia". il parlamentare, dunque, sfida Marsilio davanti a un giurì d'onore "possibilmente senza minacciare i giornalisti. Ho notato infatti che egli ha avuto una reazione emotiva e lo capisco, sono passati quattro anni e non ha combinato nulla, non c'è un risultato che possa essere ascritto alla sua attività. Come retribuzione per l'accusa di essere un millantatore, gli assegno la qualifica di Inconcludente di professione". (Com)