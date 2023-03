Migranti: Foti (Fd'I), non possiamo ospitare tutta l'Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come ribadito dal presidente Meloni sono due le linee su cui muoversi: la prima è che è importante che chi approda in Italia non lo faccia clandestinamente, ma venga dopo dei corsi di formazione professionale, abbia la possibilità di conoscere la lingua, venga assunto regolarmente per le attività che svolge". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera ospite del Tg4. La seconda "è il cosiddetto piano Mattei per l'Africa, perché è evidente che l'immigrazione non è solo il problema di uno Stato, ma dell'intero Continente. Non possiamo pensare che l'Europa ospiti tutta l'Africa, ma può consentire, quanto meno, di ammortizzare un gap che oggi è notevole", aggiunge il parlamentare.(Rin)