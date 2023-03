© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEconferenza stampa promossa dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia insieme al Coordinamento cittadino per illustrare il lavoro migliorativo del bilancio comunale e degli ordini del giorno e in particolare tutti gli interventi a favore dei cittadini e delle realtà periferiche.Palazzo Marino, sala Brigida, Piazza Scala, 2 (ore 11)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene all'inaugurazione di Casa Fabrizio Frizzi;via Giovanni Amedeo, 90 (ore 12:15)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte alla presentazione della programmazione delle attività 2023 della Fondazione FeltrinelliFondazione Feltrinelli, via Pasubio, 5 (ore 18:30)VARIEconferenza "Prevenire e contrastare la violenza sui minori stranieri: il progetto Remì".Camera di Commercio, Palazzo Turati, Via Meravigli 9/B, (ore 9:30 – 17)Udienza del tribunale di sorveglianza, per richiesta differimento pena ad Alfredo Cospito.Ospedale San Paolo (ore 9)Conferenza stampa di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) per la presentazione delle stime di vendita 2022 del mercato bici e i dati economici del settore ciclo in Italia.Cinema Anteo CityLife, Piazza Tre Torri, 1 (ore 11)La senatrice di Alleanza Verdi Sinistra, Ilaria Cucchi, incontra il professore di Diritto Pubblico Davide Galiani.Università Statale, aula 208, via Festa del Perdono (ore 14:20)Triennale Milano promuove una serata di riflessione aperta a tutti sulla situazione lavorativa in Italia nell'ambito dell'architettura.Palazzo della Triennale, Viale Alemagna, 6 (ore 18) (Rem)