Sicilia: Germanà (Lega), massima attenzione Salvini a esigenze territorio

23 luglio 2021

- "Massima attenzione" da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del governo "verso le esigenze del territorio siciliano". Lo scrive in una nota il senatore Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega a palazzo Madama e segretario in commissione Lavori pubblici, ambiente, transizione ecologica, energia, comunicazioni e innovazione tecnologica. Oggi, insieme al vicepremier Matteo Salvini "abbiamo fatto tappa prima a Trappitello, frazione di Taormina, per l'inizio dei lavori del raddoppio ferroviario Fiumefreddo-Taormina, e dopo a Catania in visita alla Capitaneria di Porto e all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale", spiega il senatore, che aggiunge: "Un ringraziamento va, sicuramente, agli uomini e alle donne della Guardia Costiera per l'eccellente lavoro che svolgono quotidianamente a garanzia della sicurezza di tutti noi. La presenza odierna del ministro sottolinea ancora una volta il costante impegno che Salvini e la Lega riservano allo sviluppo della Sicilia". (Com)