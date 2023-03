Migranti: Foti (Fd'I), questione epocale che non può essere solo dell'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia in questi mesi ha dimostrato di "porre l'Europa davanti ad un problema che prima veniva scansato, cioè l'immigrazione, che è un tema epocale a cui non può dare la risposta uno solo Stato, ma deve esserci una risposta di sistema: il Mediterraneo non può essere pattugliato solo dall'Italia". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che ospite del tg4 aggiunge: " Occorre che l'Europa intervenga e mi pare che oggi dai colloqui che ci sono stati inizi ad emergere che la Commissione Europea darà corso ad alcune iniziative che potranno concretamente affrontare un tema che non è solo nostro. L' UE non può far finta di non vedere, magari pensando ci accontenteremo vengano ridistribuiti un po' di immigrati, come ha fatto fino ad oggi, per l'esattezza solo 456 persone, numero irrisorio rispetto a quelle che la nostra Nazione ha accolto", conclude.(Rin)