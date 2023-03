Milano: a Paderno Dugnano i Carabinieri entrano in un appartamento e trovano un cadavere mummificato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Nella tarda mattinata odierna, i Carabinieri di Paderno Dugnano sono entrati in un appartamento in via dei mille, dove lo scorso 20 marzo era stato trovato il cadavere, in stato di decomposizione, della donna 64enne che vi abitava da sola, la cui anziana madre 90enne, secondo le informazioni acquisite attraverso i vicini di casa, era ricoverata in una non meglio precisata Rsa in Veneto. Durante l'accesso odierno per trovare documenti che permettessero di individuare l'attuale residenza dell'anziana madre, finora non rintracciata, i Carabinieri, approfondendo le ricerche in ogni ambiente e suppellettile presente in casa, in una cassapanca sigillata con nastro adesivo, hanno trovato un cadavere, di cui al momento non è possibile definire sesso e identità a causa dello stato di mummificazione. Il rinvenimento è avvenuto nell'ambito delle indagini ancora in corso sulle cause della morte della figlia 64enne, che era stata ritrovata da Carabinieri e Polizia Locale, allertati dai vicini, nella camera da letto della propria abitazione in avanzato stato di decomposizione. Nella circostanza, l'appartamento era risultato regolarmente chiuso a chiave dall’interno, saturo di oggetti e mobilio nonché in precarie condizioni igieniche. Dall’ispezione del medico legale non erano emersi segni di violenza, in attesa degli esiti dell’autopsia eseguita oggi. Dagli ulteriori accertamenti dei Carabinieri, a seguito dell'evento odierno, l'anziana madre è risultata percepire regolarmente una pensione tuttora accreditata sul conto corrente a lei intestato, al quale la figlia, senza altre fonti di reddito o sostentamento, aveva accesso. Sul luogo del rinvenimento sono intervenuti questa mattina, per il sopralluogo, gli esperti della Sezione Rilievi del Comando Provinciale di Milano. Gli esiti degli accertamenti tecnico-scientifici, disposti dalla Procura di Monza, che coordina le indagini, riveleranno l'identità del cadavere rinvenuto. (Com)