Roma: M5s-CR, Gualtieri si loda ma unica Amministrazione ad aver contrastato abusivi è stata Raggi (2)

- "Stupisce, dunque, che Gualtieri ignori tutto questo e, ancor di più, sorprende che etichetti la chat tra un suo assessore e il leader degli abusivi come 'uno strumento di informazione e consultazione', affermando implicitamente che la presenza di Fagiano fosse normale in un gruppo di discussione sul Piano Casa di Roma Capitale. Del resto, parliamo dello stesso primo cittadino che ha firmato una surreale direttiva che accorda la residenza agli occupanti abusivi e la cui gestione amministrativa, stando a quanto denunciato dall'Unione Inquilini, avrebbe assegnato solo 70 case - appena 6 al mese - da ottobre 2021 a gennaio 2023. Nel frattempo, il fantomatico Piano Casa di cui parla ancora non esiste e i cittadini presenti nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi continuano a essere ingiustamente penalizzati da un'Amministrazione che, al contrario di quanto affermato da Gualtieri, risulta essere assente ingiustificata sul versante casa", concludono. (Com)