Ponte Stretto: Minasi (Lega), ok pure da Commissario Ue, Pd le sbaglia tutte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Il ponte sullo Stretto "è un progetto molto importante, è sulla nostra mappa delle reti essenziali. Siamo pronti a sostenere l'Italia'. Bene quanto affermato dal commissario Ue ai Trasporti Adina Valean. Anche l'Unione approva e appoggia la realizzazione del Ponte, fondamentale per l'Italia, non solo per il Meridione". Lo afferma in una nota la senatrice calabrese della Lega Tilde Minasi, capogruppo in commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni e innovazione tecnologica. "Incredibile: gli unici a non farlo sono quelli del Pd e compagni. Miopia o fastidio perché a portare avanti l'opera è il ministro Matteo Salvini? Ad ogni modo, il Pd le sbaglia tutte", conclude.(Com)