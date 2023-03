Municipio Roma X: tavolo dell'Osservatorio per sicurezza con viceprefetto forze ordine e Capitale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo contesto, un ruolo fondamentale sarà rivestito dalla collaborazione tra cittadini e istituzioni: siamo tutti sgomenti della mancanza di segnalazioni alle Forze dell'Ordine durante l'ultimo delitto con sparatoria avvenuto nei giorni scorsi. Come Municipio stiamo facendo la nostra parte per creare sempre più occasioni di dialogo con le forze dell'ordine, grazie anche ad una mappatura completa degli strumenti a disposizione sul territorio – continua il Presidente del Municipio Roma X - ne è un esempio la conferenza stampa congiunta con le Forze dell'Ordine tenutasi in Municipio martedì 21 marzo, durante la quale abbiamo presentato il Piano di Sicurezza Integrato Municipale. Continueremo a lavorare con iniziative di formazione per promuovere sul territorio la cultura della legalità e per contrastare, con azioni decise, ogni fenomeno di illegalità nel Municipio", conclude Mario Falconi. (Com)