Tunisia: colloquio telefonico Tajani con direttrice Fmi Georgieva, focus su crisi economica Paese

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha avuto quest’oggi una conversazione telefonica con la direttrice generale del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva. Lo riferisce una nota della Farnesina. Al centro del colloquio – il secondo nel giro di poche settimane – la situazione in Tunisia, e in particolare il contesto economico del Paese. Il vicepremier ha voluto in particolare sensibilizzare la sua interlocutrice circa l’urgenza di inviare quanto prima un chiaro segnale di disponibilità ad approvare il pacchetto di sostegno finanziario. “L’Italia è pronta a fare la sua parte per rispondere alle esigenze di finanziamento della Tunisia”, ha osservato il vicepremier, “la sua stabilità e sicurezza sono strettamente legate non solo a quelle dell’Italia, ma dell’intera Europa”. “Sono più che mai urgenti azioni decisive da parte delle autorità tunisine, insieme a una solida assistenza esterna” ha proseguito Tajani. (segue) (Res)