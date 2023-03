Israele: Netanyahu, pronto a lavorare su riforma giudiziaria per unità del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione di governo israeliano non congelerà la sua proposta "ammorbidita" di ristrutturare il Comitato per le nomine giudiziarie, ma farà tutto il possibile per arrivare a una soluzione e “calmare le tensioni nelle strade”. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in una conferenza stampa organizzata oggi alla fine di una nuova giornata di proteste contro la riforma giudiziaria voluta dal governo. Dopo aver spiegato le preoccupazioni sia dei sostenitori che dei detrattori della riforma, il presidente del Consiglio ha dichiarato che il suo governo è "determinato a portare avanti con responsabilità una riforma che riporti il giusto equilibrio” che fornirà una soluzione per tutte le parti coinvolte. (segue) (Res)