Diritti: prefetto Saccone, riferirò a ministro dell’interno istanze famiglie arcobaleno

- “Riferirò al Ministro dell’interno le istanze delle famiglie arcobaleno, in particolare alcune riflessioni. Da parte mia ho provato a spiegare la genesi e i motivi di questa circolare. Sintetizzo: innanzitutto nasce dal territorio, da alcune sollecitazioni formali effettuate dai consiglieri di minoranza del Comune. Si tratta di una prassi consueta quella si rivolgersi al prefetto quando si considera che è stata violata una norma o un regolamento comunale. Non nasce da circolari ministeriali. Nasce da sollecitazioni”. Lo ha dichiarato il Prefetto di Milano, Renato Saccone, dopo l’incontro di questo pomeriggio con i rappresentanti delle famiglie Arcobaleno, dei sentinelli e dell’Arcigay a proposito della richiesta del Prefetto rivolta al sindaco Giuseppe Sala di interrompere il riconoscimento dei figli delle coppie Lgbt. “Secondo punto: la perplessità mia e quella del mondo degli ufficiali di stato civile è che in una materia di competenza esclusiva dello stato ci siano difformità di trattamento tra Comune e Comune. Terzo punto: ero a conoscenza delle impugnative avviate dalla Procura a febbraio per la rettifica degli atti dopo la sentenza della Cassazione del 30 dicembre. Mi sembrava doveroso indicare una forma di cautela agli ufficiali si stato civile per evitare che si moltiplicassero situazioni di incertezza. È vicina la data della decisione di primo grado: a tal proposito, mi sembra una misura utile quella di pretendere di attendere l’esito”. Il prefetto ha poi puntualizzato che “le opinioni potranno restare diverse, ma il prefetto con quella lettera non fa un diktat: ho chiuso quella lettera dicendo che i Comuni che vogliono agire in difformità di questa interpretazione avranno cura di darne notizia alla Procura che valuterà poi se impugnare gli atti. Si tratta di un procedimento cautelare che il Comune di Milano aveva già adottato”, ha concluso Saccone. (Rem)