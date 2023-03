Difesa: con Vigna di valle sono 15 i musei militari affidati a Difesa servizi per valorizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Con l'accordo tra Difesa servizi e Aeronautica militare per l'affidamento e la valorizzazione del Museo storico di Vigna di valle, sale a 15 il numero dei musei militari affidati alla società in house del ministero della Difesa per l'attività di valorizzazione. Vigna di Valle si aggiunge ai 12 musei dell'Esercito e ai due della Marina militare, già inseriti nel sistema museale nazionale. Questo risultato è frutto di un accordo siglato nel 2016 e rinnovato nel 2021 tra i ministeri della Difesa e della Cultura per accrescere la conoscenza, la valorizzazione e la promozione del patrimonio museale militare italiano. I musei militari italiani entrano così a pieno titolo negli itinerari turistico – culturali del nostro Paese. Lo strumento principale che Difesa servizi utilizza per l'attività di valorizzazione, è la sollecitazione del mercato tramite la pubblicazione di avvisi esplorativi. Avvisi sono stati pubblicati per l'Istituto storico e di Cultura dell'Arma del Genio, il museo storico della Fanteria, il museo storico dei Granatieri e per il museo tecnico Navale di La Spezia, il cui bando sarà pubblicato entro la fine del mese di marzo. Pubblicato il bando di gara per la valorizzazione del Museo di Vigna di valle e quello relativo al rinnovo della gara di affidamento per la gestione del museo storico della Marina militare di Venezia. Nell'ambito del Piano strategico "Grandi progetti beni culturali" del ministero della Cultura, Difesa servizi ha ricevuto quattro finanziamenti per un totale di un milione di euro che saranno utilizzati per attività manutentive e ripristino strutturale. Nell'ambito di tali finanziamenti, sono iniziati i lavori di restauro del piazzale dell'Istituto storico e di Cultura dell'Arma del Genio – Iscag. Rientrano in questo progetto anche il Museo della Terza armata di Padova, il Museo della Grande guerra Palmanova e il percorso museale di Ospedaletti sulle Tofane in Cortina d'Ampezzo, quello che fu il Posto di Comando italiano sul fronte cortinese della Grande guerra.