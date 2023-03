Difesa: con Vigna di valle sono 15 i musei militari affidati a Difesa servizi per valorizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’attività di valorizzazione degli altri musei affidati alla Società, si procederà con un project financing studiato ad hoc. Oltre alla valorizzazione tramite le procedure ad evidenza pubblica, Difesa Servizi ha avviato altre iniziative come l’allestimento di mostre, concerti d’autore, dibattiti e presentazione di libri. Il Museo Storico Nazionale d'Artiglieria dell’Esercito al Mastio della Cittadella di Torino ha ospitato la mostra multimediale “Frida Kahlo - Il caos dentro” e attualmente ospita la mostra sull’Impressionismo in programma fino al 4 giugno. Dal mese di aprile inoltre il suggestivo giardino dell’Istituto storico e di Cultura dell'Arma del Genio di Roma sarà disponibile per eventi culturali. Tutta l’attività vuole tener conto dell’importante supporto che può essere offerto dall’Associazionismo Militare. Difesa Servizi assicurerà il trasferimento lineare di queste esperienze in quanto rappresentano testimonianza dei valori e della memoria delle Forze armate. Il ministero della Difesa ha sempre sostenuto e incoraggiato le iniziative assunte in tal senso dalle Forze armate che supportano quotidianamente Difesa servizi nell’ambito delle attività. (Com)