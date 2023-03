Cina: idea di comunità dal futuro condiviso ha ruolo globale positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un decennio dopo la proposta del concetto di una comunità dal futuro condiviso per l'umanità, la visione cardine della Cina sta diventando un grande motto per la costruzione di un mondo migliore e più prospero.Gli osservatori di tutto il mondo hanno visto con chiarezza il ruolo positivo che la visione della Cina ha svolto nell'arena mondiale, ritenendo che abbia risposto all'esigenza globale di una crescita condivisa, in un periodo in cui la globalizzazione economica affronta forti venti contrari, e il mondo intero è perplesso di fronte ai deficit nell'ambito della pace, dello sviluppo, della sicurezza e della governance. (Xin)