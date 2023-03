Giubileo: Celli, valorizzare ruolo Roma come meta della via Francigena, aprire tavolo lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aprire un tavolo di lavoro per valutare i numeri e i profili dei camminatori sulla via Francigena per attivare le migliori strategie e rendere la città di Roma sempre più appetibile, anche in vista del Giubileo 2025". È l'idea lanciata dalla presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli nel corso del convegno "Romee. L'Europa in Cammino" che si è tenuto oggi in Campidoglio. "Come Presidenza dell'Assemblea capitolina abbiamo promosso un momento di confronto sulle 'vie Romee', gli antichi percorsi che i pellegrini fin dal medioevo intraprendevano per raggiungere Roma per rendere omaggio alla tomba di San Pietro. Ringrazio gli assessori Miguel Gotor e Alessandro Onorato per la loro presenza, perché ritengo necessaria una riflessione trasversale e di sinergia su questo tema, sia in termini culturali che di promozione turistica. Così come prezioso è stato il contributo di Francesco Rutelli e dei relatori intervenuti", afferma la presidente Svetlana Celli. (segue) (Com)