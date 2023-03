Giubileo: Celli, valorizzare ruolo Roma come meta della via Francigena, aprire tavolo lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo impegnarci per valorizzare le potenzialità di Roma quale meta dei pellegrini sulla Francigena e sulle altre vie - prosegue - Il Cammino può rappresentare uno stile di vita salutare, un'opportunità di crescita e di sviluppo personale, di rispetto per i territori che si attraversano. Ma anche esempio di turismo sostenibile e di 'buona pratica' per il raggiungimento degli obiettivi nell'Agenda 2030. Così come recuperare i valori etici e spirituali del Cammino e del Camminare, anche in preparazione dell'anno giubilare 2025. Al tempo stesso, facendo squadra, dobbiamo proporre soluzioni alle criticità circa l'accesso dei percorsi alla città, la segnaletica, la manutenzione dei percorsi e la loro fruibilità; ipotizzare un lavoro di mappatura e di sviluppo di tutto il sistema di accoglienza, ospitalità, ristorazione, servizi", conclude Celli. (Com)