Usa: amministratore delegato di TikTok, non vendiamo i dati degli utenti

- Il social network cinese TikTok attualmente non vende i dati degli utenti ai data broker, società specializzate nella raccolta di dati personali e nella vendita o concessione in licenza di tali informazioni a soggetti terzi, a fini commerciali. Lo ha detto l’amministratore delegato della piattaforma, Shou Zi Chew, durante la sua audizione odierna davanti alla commissione Energia e Commercio della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Interpellato dalla deputata democratica Debbie Dingell, l’Ad non ha comunque voluto impegnare la società a non vendere i dati degli utenti in futuro. “Nella nostra industria ci sono attori che lo fanno, e riteniamo quindi necessario un intervento legislativo che aiuti il settore nella sua interezza a gestire questo problema”, ha spiegato, sottolineando però che TikTok non ha fornito al governo cinese dati relativi alla geolocalizzazione degli utenti. (Was)