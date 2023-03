Messico: in prima metà di marzo inflazione a +7,12 per cento su anno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dinamica dei prezzi ha spinto a metà febbraio la giunta dei governatori della Banxico ad alzare di 50 punti base il tasso di riferimento, portandolo all'11 per cento, livello più alto dal 2008. Si tratta del quattordicesimo aumento di fila e il secondo di mezzo punto dopo quattro consecutivi di 75 punti base. Contro l'attesa diffusa di un incremento di soli 25 punti base, i governatori - all'unanimità - hanno ritenuto che la pressione dei prezzi fosse ancora troppo alta e sia importante mantenere una linea di politica monetaria utile a far rientrare l'inflazione (oggi attorno al 7,91 per cento su anno) sotto il 3 per cento entro la fine del 2024. In particolare, Banxico insiste sul rialzo, "inatteso", del paniere della cosiddetta "core inflation", il gruppo di prodotti che non presentano volatilità stagionali, che a gennaio è aumentato dell'8,45 per cento. Un dato che rende "necessario" dare il via a un incremento analogo a quello della riunione precedente. (segue) (Mec)