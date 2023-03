© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato per la Difesa, Matteo Perego di Cremnago, ha incontrato oggi l'omologo di Singapore, Heng Chee How, e l'amministratore delegato dell'Agenzia per la scienza e la tecnologia della difesa singaporiana. "Cooperazione Singapore-Italia importante e strategica", ha scritto Perego in un tweet. (Res)