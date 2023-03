Diritti: Diomede (Famiglia Arcobaleno), incontro con prefetto cordiale, ma nessuna risposta proficua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’incontro con il prefetto è stato cordiale. Ci ha presentato la sua lettura degli ultimi mesi riguardante le famiglie omogenitoriali con bimbi senza diritti. La questione che abbiamo posto immediatamente è la posizione di bambini senza diritti, ma non c’è stata una risposta che potesse essere proficua per la nostra associazione. Il problema è che noi non possiamo aspettare, ci sono queste famiglie nel limbo e c’è questo vuoto normativo. La nostra unica possibilità era legata a questo atto amministrativo che il sindaco Sala insieme ad altri sindaci ha portato avanti in questi mesi che ha potuto tutelare le nostre famiglie”. Lo ha dichiarato Angela Diomede, portavoce dell’associazione Famiglia Arcobaleno, a proposito della richiesta del Prefetto Renato Saccone rivolta al sindaco Giuseppe Sala di interrompere il riconoscimento alla nascita dei figli delle coppie Lgbt. “Le trascrizioni automatiche all’anagrafe a oggi sono stoppate. Sicuramente non siamo soddisfatti, c’è stato uno scambio pacato e comprensivo, ma noi continueremo con questo presidio permanente perché vogliamo arrivare alla scrittura di una legge che ancora manca in Italia, che non tutela le famiglie omogenitoriali, ma che soprattutto ha denotato una forte discriminazione per le coppie omosessuali”, ha concluso Diomede. (Rem)