Bosnia: Repubblica Srpska sospende cooperazione con ambasciate Usa e Regno Unito

- Il governo della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) ha adottato nella sessione di oggi la decisione sulla sospensione della cooperazione con le ambasciate degli Stati Uniti e del Regno Unito nel Paese balcanico. Lo riporta l'emittente "N1", la quale rilancia il comunicato governativo. "Il governo della Repubblica Srpska dichiara che l'entità è costretta a cessare la collaborazione con i diplomatici di entrambe le ambasciate, e a questo proposito chiede alle istituzioni, ai rappresentanti della Repubblica Srpska nelle istituzioni congiunte a livello centrale, agli enti di autogoverno locale, nonché alle altre autorità pubbliche di non cooperare con le ambasciate degli Stati Uniti e del Regno Unito. La sospensione durerà fino a quando le ambasciate non interromperanno la loro pratica di ingerenza negli affari interni della Bosnia Erzegovina" si legge nell'annuncio. Il governo della Repubblica Srpska sottolinea di ritenere che "sia obbligo delle ambasciate non interferire negli affari interni di altri Paesi, cosa che vale anche per la Bosnia Erzegovina dove sono solo rappresentanti diplomatici".(Seb)