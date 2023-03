Agroalimentare: Nevi (FI), bene indicazioni specifiche per farine di insetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati firmati oggi quattro decreti che "mettono un punto fermo sulla vendita delle farine di insetti per uso alimentare. In particolare i ministeri dell'Agricoltura, della Salute e del made in Italy, hanno stabilito che queste farine dovranno avere delle etichette inequivocabili contenenti tutte le informazioni necessarie a riguardo. Inoltre la loro collocazione all'interno dei supermercati dovrà avere un spazio dedicato e ben distinto dal resto dei prodotti alimentari tradizionali". Lo scrive in una nota Raffaele Nevi, deputato di Forza Italia e responsabile Agricoltura per il partito. Forza Italia, ricorda, è "da sempre convinta che i cittadini italiani vadano tutelati al momento dell'acquisto di prodotti alimentari, a maggior ragione quando ci si trova dinanzi all'introduzione di cibi non tradizionali. La trasparenza e la correttezza delle informazioni da inserire nelle etichette dovrà essere massima, così da tutelare il consumatore finale".(Com)