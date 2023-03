Torino: nuova vita per la ex Pininfarina, partono i lavoro per la sede di Sargomma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sargomma prenderà il posto della ex Pininfarina a Grugliasco. La prima pietra è stata posata oggi alla presenza delle istituzioni. Nello spazio di circa 11 mila metriquadri sorgerà la sede e il polo produttivo di Sargomma che si occupa di stampati in gomma per i settori automotive, agricoltura, industria, movimento terra e nautico. Al progetto, ha preso parte Intesa-Sanpaolo con delle importanti misure di sostegno: "Il progetto di Sargomma è un investimento coraggioso, con importanti ricadute per il territorio. Intesa Sanpaolo lo sostiene con convinzione, con un piano finanziario e consulenza su misura - ha affermato Stefano Cappellari, Direttore regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo -. Sargomma ha dimostrato di voler crescere non solo per dimensioni, ma anche in cultura, innovando processi e produzioni per uno sviluppo che tiene conto del rispetto ambientale, del benessere sociale e del buon governo d’impresa. Per Intesa Sanpaolo questi sono obiettivi di primaria importanza, ai quali riserva la massima attenzione e disponibilità finanziaria". (segue) (Rpi)